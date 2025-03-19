Действительно ли Трамп доволен переговорами с Путиным: эксперт сделал неожиданное заявление

Переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным завершились неожиданными итогами, которые вряд ли удовлетворили Вашингтон.

Такое мнение в эфире Radio NV высказал военный обозреватель Денис Попович.

По словам эксперта, Кремль первым сделал официальные заявления по переговорам, а их содержание выглядело более конкретным. Однако самым ярким сигналом о разочаровании Трампа стало то, что он избежал традиционной пресс-конференции.

"Мы знаем, что Трамп любит общаться с журналистами. Но в этот раз он этого не сделал, что говорит о его недовольстве результатами переговоров", — подчеркнул Попович.

Кроме того, эксперт обратил внимание на менее очевидный, но показательный результат встречи – договоренность о хоккейном матче между сборными США и России.

"Это может казаться неважным, но стоит помнить, что спорт для РФ – это инструмент влияния. Мы видели это на Чемпионате мира по футболу и Олимпиаде в Сочи. Если после этого пойдут новые спортивные договоренности, это означает, что Россия частично прорвала международную блокаду", — пояснил Попович.

Напомним, по словам политолога Вадима Денисенко, Путин по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом по Украине выиграл для себя время.

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