Действительно ли Трамп требует закончить войну до июня: в США ответили

Что на самом деле говорят в США о «июньском дедлайне» для Украины. / © ТСН.ua

Соединенные Штаты не называли никаких дедлайнов для завершения войны России против Украины.

Об этом заявил посол США при НАТО Мэттью Витакер, передает The Guardian.

«Я не думаю, что Соединенные Штаты что-нибудь такое озвучивали. Мы хотим, чтобы боевые действия прекратились. Мы хотим, чтобы обе стороны пришли к соглашению и договорились о мирном соглашении. Мы хотели бы, чтобы это произошло как можно быстрее. Мы просто хотим, чтобы страдания и убийства в Украине прекратились», — говорит дипломат.

По словам Витакера, в таких условиях дедлайны, как правило, «очень опасны».

«Мы хотим заключить мирное соглашение. Я думаю, что мы просто сделаем это как только все будет готово. Но в конце концов, обе стороны, россияне и украинцы, должны будут согласиться на любое соглашение, которое будет достигнуто», — подытожил он.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что США предлагают Украине и России завершить войну до июня. Зеленский признал, что для этого Вашингтон может начать давить на обе стороны.

Напомним, источники сообщили Reuters, что украинские и американские чиновники обсудили график, включающий проект соглашения с Россией до марта и проведение референдума по нему в Украине вместе с выборами в мае. Собеседники агентства утверждают, что украинские и американские чиновники уже обсудили этот график.