Действительно ли Украина атаковала российский Белгород: неожиданный ответ Зеленского американским СМИ

Зеленский подчеркнул, что весь мир должен знать, что Украина находится в состоянии войны.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал вчерашний взрыв на нефтебазе в российском Белгороде и обвинение РФ, что причиной взрыва стала атака украинских вертолетов.

Об этом глава государства сказал в интервью каналу Fox News.

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"Вы атаковали российский военный состав на российской земле с помощью вертолетов?" — спросил журналист Зеленского.

"Мне жаль, но я не обсуждаю ни одного своего приказа как главнокомандующего. Есть вещи, которыми я делюсь только с военными ВСУ, когда они со мной разговаривают", — сказал президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что весь мир должен знать: Украина находится в состоянии войны.

"На нас напали. Это важно. Это величайшая трагедия. И сегодня, услышать эти сообщения о том, что где-то что-то взорвалоь, когда в Украине идет война – честно говоря, говорить об этом непрофессионально. Они оккупировали нашу территорию. Они напали на нас. Нападение. Эта война длится уже 8 лет, потому что бы ни происходило в определенной ситуации, мне сложно комментировать", - отметил глава государства

Напомним, что рано утром 1 апреля в российском Белгороде вспыхнул пожар на нефтебазе (фото, видео).

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