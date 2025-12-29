Действительно ли Украина била по "бункеру" Путина: Зеленский ответил

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Заявление главы МИД страны-агрессорки России Лаврова о том, что якобы Украина пыталась атаковать дронами резиденцию Путина очень опасны и направлены на то, чтобы сорвать мирные переговоры.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в соцсетях.

«Сейчас прозвучали очень опасные заявления из России, очевидно направленные на срыв всех достижений нашей совместной работы с командой президента Трампа. Мы работаем вместе, чтобы приблизить мир», — сказал глава государства.

Зеленский уверен, что сейчас россияне придумали очевидно фейковую историю о якобы каком-то ударе по какой-то резиденции российского диктатора, чтобы у них было оправдание:

для продолжения ударов по Украине, в частности по Киеву,

для отказа идти на необходимые шаги по завершению войны.

«Типичная лживая тактика россиян. Которые тем более уже били по Киеву, в частности, по зданию Кабинета Министров Украины», — подчеркнул президент.

Он заверил, что Украина не предпринимает шагов, которые могут ослабить дипломатию. Напротив, Россия всегда делает такие шаги.

Зеленский призвал мир не молчать, чтобы россияне не сорвали движение к миру.

Напомним, глава МИД страны-агрессорки Лавров обвинил Украину в том, что якобы беспилотники Сил обороны атаковали резиденцию диктатора Путина в Новгородской области. Очевидно, речь идет о так называемом «бункере» Путина на Валдае.

Также Лавров пригрозил, что из-за этого Россия «пересмотрит свою переговорную позицию».

В СНБО объяснили, что Лавров банально маскирует желание продолжать удары атакой на резиденцию Путина.