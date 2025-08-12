Действительно ли Украина думает над территориальными уступками России: заявление Сибиги

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига / © Associated Press

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что государство не рассматривает вопрос территориальных уступок России.

Об этом он сказал 12 августа на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос о территориальных уступках РФ, информирует «Интерфакс-Украина».

"Президент Зеленский уже публично дал ответ… Конституция Украины содержит все ответы на этот ваш вопрос. Украина стремится к справедливому, всеобъемлющему, устойчивому миру, основанному на уставе ООН и нормах международного права», — высказался Сибига.

Глава МИД Украины отметил, что в присутствии его чешского коллеги Яна Липавского уместно вспомнить о последствиях договоренностей в Мюнхене 1938 года. Заметим, что это было соглашение между Германией, Великобританией, Францией и Италией, по которому Чехословакия, без своего участия в переговорах, была вынуждена передать Германии Судетскую область. Главной целью Британии и Франции было «умиротворение» Адольфа Гитлера, чтобы избежать большой войны, но на практике это лишь подтолкнуло Германию к дальнейшей агрессии.

«Это, собственно, то, чего хочет Владимир Путин: политика „Мюнхен-2“, продолжение Ялтинского мирового порядка, который был построен на разделении сфер влияния», — подчеркнул украинский министр.

По словам Сибиги, мир должен противодействовать этому совместными мирными усилиями и общей твердой реакцией.

Министр также обратил внимание, что 11 августа прошло ровно пять месяцев с тех пор, когда Украина приняла предложение президента США Дональда Трампа относительно безоговорочного перемирия.

«Сейчас мы должны услышать от российской стороны четкое „Да“ для перемирия в воздухе, на суше и море, что, опять же, повторяюсь, откроет дорогу к дальнейшим мирным переговорам для получения справедливого мира для Украины», — сказал глава МИД.

Напомним, 11 августа Трамп накануне своей встречи в штате Аляска с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Зеленский должен будет уступить территории в пользу РФ, «потому что будет некоторый обмен территориями». Президент США выразил недовольство позицией украинского лидера, который исключил возможность обмена территориями, объяснив это необходимостью менять Конституцию.

В тот же день министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Трамп создал условия для возможного мирного соглашения с Путиным. Впрочем, министр отметил, что «будут уступки», которые не удовлетворят никого.

Издание The Telegraph опубликовало информацию о том, что Украина якобы готова рассмотреть вариант прекращения боевых действий и фактически признать контроль России над оккупированными территориями Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и Крыма. Это будет означать замораживание линии фронта.