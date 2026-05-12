Действительно ли Украина готова была отдать Донбасс: в ОП ответили Мендель

В Офисе президента категорически опровергли заявление бывшей пресс-секретари Владимира Зеленского Юлии Мендель о том, что Украина якобы готова согласиться на передачу Донбасса России во время переговоров в Стамбуле 2022 года.

Такое заявление Мендель сделала в интервью американскому ведущему Такеру Карлсону.

По ее словам, она якобы общалась с людьми, которые представляли Украину на переговорах с Россией, и те почти договорились. Мендель также утверждала, что Зеленский вроде бы лично был готов согласиться на потерю Донбасса, чтобы остановить войну.

"Зеленский лично согласился отдать [Донбасс], и я была шокирована в тот момент", - заявила Мендель.

Однако в Офисе президента эти слова были отвергнуты. Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин в разговоре с журналистами подчеркнул, что Мендель не участвовала ни в переговорах, ни в принятии государственных решений.

"Эта дама не принимала участия в переговорах, не принимала участия в принятии решений, давно не в себе, а кто ей там что-то рассказывает и было ли это действительно - комментировать несерьезно", - заявил Литвин.

Опроверг слова Мендель и руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Вопрос отказа от территорий никогда не стоял и не будет стоять. В 2022 году СОУ активно дрались с врагом в Донецкой и Луганской области во время боев за Киев и после разгрома российских войск в Киевской, Черниговской и Сумской областях. И продолжают сражаться сейчас", - написал Коваленко.

Отдельное внимание в этой истории привлекла и площадка, на которой прозвучало заявление. Мендель дала интервью Такеру Карлсону, который известен резкой критикой военной помощи Украине и неоднократно распространял тезисы, созвучные российской пропаганде. Ранее он ездил в Россию, где записал интервью с Владимиром Путиным, а также общался с идеологом “русского мира” Александром Дугиным.

Юлия Мендель была пресс-секретарем президента Владимира Зеленского в 2019–2021 годах. Переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле прошли уже после начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

Напомним, после того, как на мероприятиях до 9 мая Путин неожиданно намекнул на завершение войны, отойдя от привычных максималистских лозунгов, CNN отметило, что это может быть попыткой успокоить российское общество и элиты на фоне экономического давления, истощения ресурсов и потерь. Несмотря на изменение риторики Кремля и успешное использование Украиной дронов для сдерживания врага, аналитики считают заявления манипулятивными, поскольку реальных шагов к миру и компромиссам пока нет.

