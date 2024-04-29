Действительно ли Украина готовится к переговорам с РФ в июне: в СНБО ответили

В Сети распространяется дезинформационный тезис, что "Зеленский анонсировал начало заключения мира с рф в июне 2024 года".

В СНБО опровергли информацию о подготовке Украины к началу мирных переговоров с Россией в июне 2024 года.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины 29 апреля.

Там указали, что информация о том, что Украина, якобы, готовится начать мирные переговоры с РФ в июне, не соответствует действительности. Распространение этих тезисов в сети является манипуляцией вокруг заявления президента Украины Владимира Зеленского.

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"В частности, распространяется дезинформационный тезис, будто "Зеленский анонсировал начало заключения мира с рф в июне 2024 года". На самом деле Президент заявил: "Мировое большинство должно заставить РФ к миру и может это сделать. Именно в июне может начаться путь к справедливому миру", – объяснили в ЦПД.

Там уточнили, что речь идет о саммите по поводу украинской формулы мира в Швейцарии. Он станет площадкой для обсуждения предстоящего мирного процесса. Однако РФ не будет среди участников саммита, поэтому речь не идет ни о каком заключении мира.

Как отметили в ЦПД, подобные месседжи помогают врагу в его попытках посеять упадочные настроения в украинском обществе.

К слову, ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, как РФ будет пытаться сорвать саммит мира в Швейцарии.

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