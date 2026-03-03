Действительно ли Украина помогает Европе сбивать иранские дроны: Зеленский прокомментировал

Президент Владимир Зеленский / © Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины делиться уникальным опытом использования беспилотников с Британией, США и союзниками из ЕС. Он отметил, что самолетов и ракет недостаточно для противостояния иранским беспилотникам.

Об этом глава государства сказал в интервью Corriere Della Serra.

Зеленский прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о том, что украинские эксперты по беспилотникам могут сотрудничать с британскими для обороны Европы и ее союзников.

"Я не обсуждал это со Стармером или другими лидерами Ближнего Востока, или стран Персидского залива», — сказал президент Украины.

«Мы здесь в разгаре войны, но мы остаемся доступными: у нас есть отличные специалисты по использованию беспилотников, и мы готовы поделиться своими знаниями с нашими союзниками — от Великобритании и Соединенных Штатов до Италии, Франции, Германии», — добавил глава государства.

Он также ответил на вопрос, является ли Украина передовой линией Европы.

«Мы — ваша защита, и европейцы это хорошо понимают; они помогают нам с самого начала конфликта. Вы можете видеть это сейчас на Ближнем Востоке: самолетов и ракет недостаточно, чтобы противостоять иранским беспилотникам. Те, кто инвестирует с нами, в нашу отрасль беспилотников, получат наши знания и опыт в этой области», — отметил Зеленский.

Заявление Стармера о помощи Украины в сбивании дронов

Напомним, 1 марта Стармер заявил, что из-за непредсказуемых ударов со стороны Ирана Великобритания предоставляет свои военные базы для операций США и привлекает специалистов из Украины, чтобы помочь союзникам в Персидском заливе отражать атаки иранских беспилотников.

Помощь Украины странам Ближнего Востока

Заметим, Зеленский в разговоре с Bloomberg предложил странам Ближнего Востока (в частности ОАЭ, Саудовской Аравии и Катару) помощь лучших украинских специалистов в перехвате иранских дронов. В обмен на этот уникальный опыт Украина просит лидеров региона использовать свое влияние на Россию, чтобы договориться о временном перемирии сроком от двух недель до двух месяцев.

Зеленский сообщил, что страны Ближнего Востока пока не обращались к Украине с прямыми запросами о помощи в борьбе с иранскими дронами. Несмотря на отсутствие официальных обращений, Украина готова делиться уникальным опытом сбивания «Шахедов», которые терроризируют оба региона. Глава государства подтвердил готовность отправить специалистов для защиты гражданского населения в обмен на политическое влияние этих стран на Россию (в частности относительно перемирия) и взаимовыгодный обмен оружием для покрытия дефицита.