Действительно ли Украина рассматривает ослабление санкций против России: в СНБО ответили

Сначала шаги от России.
Информация о том, что Украина уже якобы открыта для ослабления санкций против России в рамках мирного соглашения, распространена в СМИ, является "извращенной манипуляцией".
Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.
"Верифицировав информацию у уполномоченного президента Украины по вопросам санкций Владислава Власюка, на слова которого ссылаются медиа, Центр сообщает, что на самом деле по состоянию на сегодняшний день Украина не поддерживает снятие санкций с России", – говорится в сообщении ЦПИ СНБО.
Как отметил Власюк, отмена санкций против РФ станет темой обсуждений, но впоследствии и при определенных условиях.
"К сожалению, манипулятивные заголовки читают чаще, чем само содержание. Санкции имеют четкую цель — если она достигнута, их могут пересмотреть. Но говорить об отмене рано: сначала шаги от россии. В будущем это станет темой обсуждений, а пока санкции — ключевой рычаг давления", — отметил Владислав Власюк.
В СНБО добавили, что "отдельные украинские Telegram-каналы вырвали из контекста и неточно представили содержание комментария украинского чиновника американскому изданию Politico".
"Призываем ответственно относиться к распространению чувствительной информации", – говорится в заявлении.
Напомним, ранее Politico со ссылкой на слова уполномоченного президента Украины по санкционной политике Владислава Власюка в комментарии изданию, написало о том, что возвращение стран к ведению бизнеса с Россией так или иначе — "лишь вопрос времени", но оно должно происходить при правильных условиях.
Тем временем страны G7 четко заявили, что усилят санкции против РФ, если Кремль откажется от прекращения огня в Украине.
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