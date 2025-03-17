Действительно ли Украина рассматривает ослабление санкций против России: в СНБО ответили

Информация о том, что Украина уже якобы открыта для ослабления санкций против России в рамках мирного соглашения, распространена в СМИ, является "извращенной манипуляцией".

Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

"Верифицировав информацию у уполномоченного президента Украины по вопросам санкций Владислава Власюка, на слова которого ссылаются медиа, Центр сообщает, что на самом деле по состоянию на сегодняшний день Украина не поддерживает снятие санкций с России", – говорится в сообщении ЦПИ СНБО.

Как отметил Власюк, отмена санкций против РФ станет темой обсуждений, но впоследствии и при определенных условиях.

"К сожалению, манипулятивные заголовки читают чаще, чем само содержание. Санкции имеют четкую цель — если она достигнута, их могут пересмотреть. Но говорить об отмене рано: сначала шаги от россии. В будущем это станет темой обсуждений, а пока санкции — ключевой рычаг давления", — отметил Владислав Власюк.

В СНБО добавили, что "отдельные украинские Telegram-каналы вырвали из контекста и неточно представили содержание комментария украинского чиновника американскому изданию Politico".

"Призываем ответственно относиться к распространению чувствительной информации", – говорится в заявлении.

Напомним, ранее Politico со ссылкой на слова уполномоченного президента Украины по санкционной политике Владислава Власюка в комментарии изданию, написало о том, что возвращение стран к ведению бизнеса с Россией так или иначе — "лишь вопрос времени", но оно должно происходить при правильных условиях.

Тем временем страны G7 четко заявили, что усилят санкции против РФ, если Кремль откажется от прекращения огня в Украине.