Действительно ли Украина вступит в ЕС уже в 2027 году: Зеленский ответил

2027 год — реальность или слухи: Зеленский о вступлении в ЕС / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский заявил, что «очень осторожно» относится к разговорам о возможности вступления Украины в ЕС в 2027 году.

Об этом глава государства сказал в ответ на вопросы СМИ.

«Какие-то слухи ходили, но я к ним пока отношусь очень осторожно», — признал Зеленский.

Он заверил, что Украина сделает все, чтобы технически быть готовой к вступлению к 2027 году. «По крайней мере, главные вещи мы сделаем», — заверил он.

Также Зеленский призвал Запад объявить официальную и четко определенную дату вступления Украины в ЕС.

«Я хочу конкретную дату. Безусловно, я уверен, что если в договоре — под которым подписывается Америка, Россия, именно Путин, я как президент Украины и Европа — если там не будет даты, то Россия сделает все, чтобы заблокировать процесс. И даже не своими руками, а руками тех или иных представителей Европы. Это конкретика, с конкретной датой. А моя подпись сегодня на 20-пунктном плане, плане завершения войны, гарантирует украинцам, что будет конкретная дата нашего вступления», — подытожил президент.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что Украина может стать членом ЕС уже в 2027 году.