Действительно ли в мире вспыхнет Третья мировая из-за Украины: известный историк ответил

По его наблюдениям, угроза перерастания российско-украинской войны в мировую – это "самая большая головная боль в Вашингтоне". Это и есть главная причина дозирования поддержки Украины.

Известный украинский историк, директор Гарвардского украинского научного института Сергей Плохий рассказал, как относится к мнению, что российско-украинская война – первый этап Третьей мировой.

Об этом Плохий поделился в интервью "Голосу Америки".

Он напомнил, что практически никто не планировал Первую мировую. И никто не планировал Вторую мировую войну.

"Для Гитлера это была попытка взять под контроль еще одну страну, как прежде он сделал со Словакией. Для Путина это была просто попытка еще раз повторить электоральный успех, пришедший с аннексией Крыма. Это планировалось как ограниченная во времени до двух недель специальная военная операция. Так что мировые войны происходят не по дизайну, они происходят по логике события, – сравнивает историк.

По его наблюдениям, угроза перерастания российско-украинской войны в мировую – это "самая большая головная боль в Вашингтоне". Это и есть главная причина дозирования поддержки Украины.

"Так что, в отличие от распада Россия, третья мировая – это вещь, о которой в Вашингтоне думают. Может ли война в Украине превратиться в большую и обязательно ли превратится? Нет. Очень многое будет зависеть от поведения наших союзников и России", – подытожил Сергей Плохий.

Ранее в издании Sky News проанализировали, насколько вероятным является начало Третьей мировой войны. А в статье The Telegraph говорилось, что Третья мировая война уже началась, но на Западе отказываются в это верить. По мнению аналитиков издания, Китай, Иран и КНДР уже готовы к бою.

Напомним, 6 мая 2024 года министерство обороны страны-агрессорки объявило, что Генштаб РФ по поручению Путина в ближайшее время проведет обучение "в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач".