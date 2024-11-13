Действительно ли в Украине в 2025 году состоятся выборы: что говорят в ОП

Михаил Подоляк акцентировал внимание на том, что в стране продолжается горячая фаза войны, и у РФ нет реальных намерений идти на переговоры.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг возможность проведения выборов в 2025 году. Он заявил об отсутствии оснований или предпосылок к такой возможности, поскольку война продолжается с высокой интенсивностью.

Об этом Подоляк заявил в эфире Radio NV.

Советник главы ОП прокомментировал статью издания The Economist о возможности проведения выборов. Чиновник ответил, правдива ли информация о том, что 20 января может быть объявлено прекращение огня и отменено военное положение, и что 25 мая могут состояться выборы.

Подоляк сказал, что когда западные СМИ распространяют какую-то информацию со ссылкой на анонимные источники, то не объясняют, почему так должно произойти.

"Война сегодня находится в горячей фазе, как и год назад... Война высокой интенсивности... Никаких истинных намерений идти на переговорные процессы у Российской Федерации нет. Они продолжают настаивать на ультимативных требованиях — то есть Украина должна избавиться не только от территории, но и субъектности, суверенности. Не вижу оснований для того, чтобы уже говорить о начале какого-то политического сезона или процесса как такового", – высказался советник руководителя ОП.

Он добавил, что уже не раз видел похожие публикации о возможностях заморозки войны и переговорного процесса, где авторы ссылались на источники.

"Все эти материалы построены на том, что нужно Украину к чему-то заставить, что Украина должна пойти на какие-то уступки... Все эти публикации говорят о том, что нужно остановить войну только за счет страны, на которую напали. То есть, Украину нужно заставить прекратить сопротивление", – рассказал Подоляк.

Напомним, в статье издания The Economist со ссылкой на информированные источники говорится, что президентские выборы в Украине могут состояться в 2025 году, но не ранее 25 мая.

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