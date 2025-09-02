Янукович и Путин / © Associated Press

Президент РФ Владимир Путин яростно реагировал на соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом, ведь оно мешало планам Кремля ликвидировать украинскую государственность и создать Союзное государство с Россией и Беларусью.

Об этом заявил журналист и публицист Виталий Портников в своем блоге на YouTube.

"Бывший украинский президент уверял, что он и сам вел Украину в Европейский Союз. Но мы хорошо помним, чем это завершилось отказом от подписания соглашения об ассоциации даже тогда, когда ЕС готов был закрыть глаза на двойные стандарты правосудия в Украине", - отметил Портников.

По его словам, Янукович действительно был против евроатлантической интеграции. При этом он назначал россиян на ключевые должности в Минобороны и СБУ, фактически превращая их в "филиалы" ведомств РФ.

Журналист подчеркнул, что ассоциация с ЕС не являлась гарантией безопасности от российского влияния. Примеры Грузии и Молдовы показали, что даже после подписания соглашения, пророссийские силы сохраняли свои позиции, а Москва продолжала пытаться восстановить контроль над этими странами.

"Янукович был не марионеткой, а главой ликвидационной команды. Его задачей было подготовить почву для создания Союзного государства с Россией и Беларусью, а впоследствии - включение этих стран в состав РФ по областям", - подчеркнул Портников.

Он добавил, что Путина никогда не устраивала ни "Украина Януковича", ни какой-либо другой вариант государственности. Единственной целью Кремля было исчезновение Украины с политической карты мира.

Напомним, на днях РФ показала видео с заявлением экс-президента-беглеца Украины Виктора Януковича о том, что он "целенаправленно работал над сближением Украины с ЕС. Впрочем, якобы европейцы вели себя некорректно".