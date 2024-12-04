Действительно ли Зеленскому выгодна война: Портников "разнес" диванных экспертов

В продолжении войны в Украине заинтересована исключительно Россия. Поэтому любые обвинения, которые в частности распространяют российские ИПСО, что украинским властям выгодна война абсолютно безосновательны.

Такое мнение высказал украинский журналист Виталий Портников в интервью "Радио Свобода".

"Вот в чем проблема: большое количество людей начинает предъявлять к Владимиру Зеленскому – абсолютно безосновательные, абсолютно нечестные, абсолютно позорные – те же претензии, которые предъявляли к предыдущему президенту. Что это украинская власть якобы хочет продолжить войну, обогащается на войне. Это из всех социальных сетей несется", — подчеркнул Портников.

Ранее Виталий Портников назвал два варианта, как закончить войну в Украине.

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