"Действия на разъединение общества": военный резко высказался о возможности увольнения Залужного

Однако военный уверяет: какое бы кадровое решение не было принято президентом, военные продолжат выполнять свою работу.

Информационные "качели" о возможном увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного – это неуважение к военнослужащим и обществу.

Такое мнение высказал заместитель командира мотопехотного батальона по вооружению в 24-й ОМБр имени короля Даниила и депутат Львовского облсовета Степан Буняк, передает "Эспрессо".

"Это качели, это действия на разъединение общества, наброски еще одной темы, которая воспринимается абсолютно неоднозначно. И мое мнение, что большинство общества, абсолютное большинство военных поддерживают Главнокомандующего Вооруженными Силами генерала Залужного. Я также абсолютно его поддерживаю и просто советовал бы власти ..., не вмешиваться в те механизмы, которые эффективны и дают достойный отпор врагу", – сказал он.

По мнению военного, у власти есть немало других сфер, где они должны действовать. Речь идет, в частности, о дипломатии, экономике, а также создании новых образцов вооружения.

"А военным стоило бы оставить в покое и дать нормально работать", – говорит Степан Буняк.

Однако уверяет: какое бы кадровое решение не было принято президентом, военные продолжат выполнять свою работу.

"Армия все равно не оставит позиций, армия все равно будет защищать Украину и украинскую землю, восстанавливать территориальную целостность Украинского государства. Что бы эта наша власть ни удивила, армия позиций не покинет, а будет бороться с врагом", — отмечает заместитель комбата в 24 -й ОМБр.

В то же время, такие действия власти и раскачки общества Буняк называет негативными.

"Это просто пренебрежение к военнослужащим, начиная от главнокомандующего и до солдата. Так власть не должна поступать с защитниками Украины. Это просто недостойное поведение. Конкретное решение – не вмешиваться людям, не компетентным в военном деле", – подытожил он.

Ранее по Сети распространялась информация о том, что Валерия Залужного якобы должны уволить с должности главнокомандующего ВСУ. Впоследствии эту информацию опровергли в Офисе президента.

По информации The Washington Post, Валерий Залужный на встрече с президентом Владимиром Зеленским рассказал о проблемах, которые унаследует вероятный преемник главкома в случае его увольнения.

4 февраля президент Зеленский впервые публично прокомментировал возможность увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и признал, что "размышляет" над его заменой.

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