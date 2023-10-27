Действия Орбана не повлияли на единство ЕС по отношению к Украине — Рютте

Действия венгерского премьер-министра Виктора Орбана пока не повлияли на единство Европейского Союза по поддержке Украины.

Об этом по итогам первого дня саммита лидеров стран ЕС заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает FREEДОМ.

По его словам, вопрос помощи Украине в войне против агрессорки России – это и вопрос безопасности Нидерландов.

"Все считают, что все дело в наших ценностях. Но дело также в нашей безопасности. Потому что, если все получится, на Украине война не остановится. Потом Путин продолжит. В конце концов, это угрожает безопасности. Вплоть до Нидерландов. Вот почему эта война настолько важна", и чтобы в ней побеждала Украина, а не Россия", – подчеркнул Марк Рютте.

Напомним, издание Politico со ссылкой на знакомого с ходом обсуждений дипломата сообщило, что Венгрия и Словакия заблокировали выделение помощи Украине от Евросоюза. Речь идет о 50 миллиардах евро помощи.

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