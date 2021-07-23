"Действия РФ являются особенно циничными": МИД осуждает привлечение жителей ОРДЛО к голосованияюв Госдуму

МИД призвал международное сообщество осудить этот шаг России.

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест России через привлечение к голосованию на выборах в Госдуму жителей временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях. Такие действия являются грубым нарушением норм и принципов международного права, Конституции и действующего законодательства Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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Организация избирательного процесса на оккупированной территории Украины и привлечения к нему местного населения, которому принудительно был навязан российское гражданство, ставит под сомнение легитимность результатов выборов, говорится в сообщении.

"Несмотря на все попытки Украины стабилизировать ситуацию в зоне конфликта, российская сторона пренебрегает усилиями, предпринимаемые в рамках нормандского формата и Трехсторонней контактной группы для поиска действенных путей урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта на основе международного права и уважения к суверенитету Украины", — говорится в сообщении.

В МИД заявили, что последние действия РФ являются особенно циничными ввиду деградации ситуации безопасности в зоне конфликта, вызванной регулярными нарушениями режима прекращения огня со стороны российских оккупационных сил, а также дальнейшим ухудшением гуманитарного и социально-экономического положения на временно оккупированных территориях Украины.

МИД призвал международное сообщество осудить этот шаг России, не признавать результаты этих выборов на временно оккупированной территории Украины, а также усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию с целью прекращения ею международно-противоправных деяний против суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним:

24 апреля 2019 президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Также стало известно, что жители оккупированного Донбасса, которым ранее РФ незаконно выдала российские паспорта, смогут принять участие в выборах в Государственную думу 2021, а лично глава группировки "ДНР" Денис Пушилин уже заявил, что намерен вступить в партию "Единая Россия" .

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