Действия Трампа могут привести к расколу США — экс-вицеппремьер-министр Украины

У американской демократии со времени основания государства не было таких рисков, которые существуют сейчас.

Действия Дональда Трампа в случае его избрания новым президентом США могут привести к расколу страны.

Такое мнение высказал экс-вицеппремьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции, бывший шеф секретариата президента Ющенко Олег Рыбачук в эфире "Эспрессо".

“Трамп проиграл все выборы в 2020 году и до сих пор их результаты не признавал. Сейчас он фактически пригрозил, что в случае если его требование не будет признано, то эти 25 штатов — он реально пригрозил расколом страны", — сказал он.

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По словам Рыбачука, после того, как Трамп взорвал основы демократии и не был наказан за то, что он "фактически поддержал госпереворот, госизмену 6 января", сейчас он уже откровенно призывает своих сторонников с оружием в руках отстаивать свою правду.

"А правда у него такая: "Вы все знаете, что победу у меня украли". И дальше по тексту", – объяснил Рыбачук.

Экс-вицеппремьер-министр Украины добавил, что сейчас американская демократическая система находится в большом кризисе.

"Поэтому сейчас оказывается ситуация, когда идем на выборы и, независимо от того, что там будет на выборах, можно уверенно прогнозировать, что дальше будет с американской демократией. Подобных рисков у американской демократии не было, наверное, со времени основания государства", — добавил он.

Напомним, кандидат в президенты США на выборах в 2024 году Дональд Трамп победил на праймериз от Республиканской партии штата Нью-Гэмпшир, тогда как президент Джо Байден победил на стороне Демократической партии как кандидат-записывающий.

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