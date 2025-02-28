Действия Трампа могут привести к Третьей мировой войне: объяснение от Ельченко

По мнению дипломата, президент США этого не хочет, и через некоторое время ему это подскажут.
Если президент США Дональд Трамп действительно станет диктатором и захочет разделить мир по-новому, начнется Третья мировая война. Со временем он это поймет.
Такое мнение экс-посол Украины в США, России, экс-представитель государства при ООН Владимир Ельченко высказал в интервью "РБК-Украина".
Дипломат прокомментировал внутреннюю и внешнюю политику Трампа, которая якобы указывает на то, что президент США вполне может стать первым в истории страны диктатором и не бороться с "осью зла", а возглавить ее.
"Я в это не верю, потому что, понимаете, опять-таки, американский истеблишмент и то, что называется глубинным государством, ему этого просто не позволят. Даже если он этого хочет. Но я все-таки искренне надеюсь на то, что он хочет совсем другого – получить Нобелевскую премию (мира – ред.) и уйти на пенсию", – высказал мнение Ельченко.
Он отметил, что кардинальное изменение политики США и попытки Трампа разделить планету на зоны влияния между большими государствами являются прямым путем к Третьей мировой войне.
"Если он хочет расколоть весь мир и поделить его по-новому — это значит, что завтра Китай захватит Тайвань, половина Африки начнет войну между собой, потому что Африка, если посмотреть на карту – ее под линейку просто поделили и все. Там сколько претензий и конфликтов. Мы говорим о Тайване, а еще есть вообще Юго-Восточная Азия с множеством взаимных претензий. В Китайском море, Китай-Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Сингапур. Здесь еще один вопрос есть – это распространение ядерного оружия", – заметил дипломат.
Он объяснил, что в случае такого хаоса в мире может прибавиться ядерных государств. Половина из 40 так называемых пороговых государств расположена в Юго-Восточной Азии. Япония, Южная Корея, Индонезия, Вьетнам, Малайзия могут создать ядерное оружие в течение нескольких месяцев. Есть еще Египет, Саудовская Аравия, которые могут просто купить ядерное оружие.
"Так что я скажу, что режим ядерного нераспространения уже расползается по швам, а в случае если начнутся эти триггерные конфликты в мире, то это уже будет процесс, который никто не сможет остановить. И тогда наступит то, что я называю Третьей мировой войной. И я не думаю, что Трамп этого хочет. Если он этого еще не понимает, то я уверен, что через некоторое время ему подскажут", – считает Ельченко.
Однако что бы ни делал Трамп, убежден экс-посол, возврата к мировому порядку, который существовал после Второй мировой войны, уже не будет.
Напомним, ранее Трамп заявил, что Третья мировая война может скоро начаться, но этого не будет при его президентстве.
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