"Действовать жестко": президент Латвии дал совет Байдену перед встречей с Путиным

Левитс назвал Байдена "опытным", а Путина — "рациональным".

Президент Латвии Егилс Левитс призвал американского коллегу Джо Байдена во время встречи с Владимиром Путиным показать готовность жестко отвечать на любые агрессивные действия РФ.

Такое мнение лидер страны высказал в интервью Politico.

По его словам, глава Белого дома должен продемонстрировать, что Соединенные Штаты сильны. В частности, имеют военную способность, потому что "очевидно, что США и НАТО вместе имеют гораздо больше военных возможностей, реальных возможностей, чем Россия".

"Действовать жестко. Россия уважает только сильного. Президент Байден очень опытный. Он — тот человек, который может сказать: "Президент Путин, остановитесь на этом, ни шагу дальше!", — отметил Левитс.

Он назвал Путина "рациональной человеком", который может прислушиваться к президенту Байдену. "Если будет понятно, что потери для него, для России, за такое поведение будут выше, чем выгоды, то, конечно, из рациональных причин он будет слушать", — считает Егилс Левитс.

Напомним, президенты США и России встретятся 16 июня в Женеве. Встречи предшествовал напряженный период заочного общения: после вхождения в должность президент Джо Байден публично называл Владимира Путина убийцей, ввел новый санкционный пакет против России и выслал десяток московских дипломатов домой. Встретиться с Путиным он сам предложил на нейтральный территории в Европе после саммитов с Большой семеркой, НАТО и Европейским Союзом.

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