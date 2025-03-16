Действующая модель льготных поставок не позволяет «Нафтогазу» обеспечить стабильный импорт газа – Кучеренко

Следующий отопительный сезон может стать серьезным испытанием для энергетического сектора Украины из-за финансовых проблем «Нефтегаза» и растущих потребностей в импортном газе.

Об этом заявил Алексей Кучеренко, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ. По его словам, главный вопрос сейчас – где взять средства для закупки необходимых объемов импорта.

«Ключевой вопрос по «Нефтегазу» – это импорт денег, где они возьмут деньги, чтобы закупить дополнительный импорт, которого крайне потребуется. По разным оценкам 2-3 миллиарда», – отметил депутат.

По его словам, баланс газа на следующий отопительный сезон еще предстоит тщательно проверять, ведь растет потребление газа из-за расширения частного газового поколения.

«Баланс будет проверять. Очень интересный момент, что баланс будет таким плавающим, поскольку у нас растет объемы распределенной этой генерации – газово-частной», – объяснил Кучеренко.

Также он обратил внимание на новый проект постановления правительства, предусматривающий изменения в механизме льготных поставок. Он ожидает, что это решение повлияет на рыночную цену газа.

По мнению Кучеренко, ключевая проблема сейчас – финансово-экономическая нестабильность участников рынка. Нардеп подчеркнул, что именно от условий на рынке будет зависеть стабильность прохождения следующего отапливаемого сезона.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что действующие специальные обязанности по обеспечению газом ряда категорий потребителей по льготным ценам не отвечают рыночным реалиям и создают серьезные финансовые риски для энергосектора.