Действующему нардепу объявили подозрение в завладении землями государства на 123 млн грн (фото)

По версии следствия, избранник разработал схему завладения 323 га госземель, которые были в постоянном пользовании госпредприятия.

Сотрудники НАБУ и САП в течение 24-25 октября сообщили народному депутату и еще трем лицам о подозрении в завладении государственными земельными участками площадью более 320 га.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Там не указали имени подозреваемого, однако издание LIGA.net со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что речь идет о нардепе Роберте Горвате из группы "Довира".

Так, подозрения в завладении землями получили:

действующий народный депутат;

экс-глава Главного управления Госгеокадастра одной из областей;

экс-директор государственного предприятия;

директор частного компании.

Что известно о схеме завладения госземлями

По данным следствия, в течение 2016-2019 годов нардеп, имея влияние на должностных лиц ГУ Госгеокадастра одной из областей, разработал схему завладения 323 га земель, находившихся в постоянном пользовании госпредприятия.

Согласно схеме директор госпредприятия должен был отказаться от права пользования землей и подать соответствующее заявление в Госгеокадастр. После прекращения права пользования руководитель областного Госгеокадастра выдал эти земельные участки заранее определенным физлицам. Последние впоследствии продали земли компании, подконтрольной организатору схемы.

Схема завладения земельными участками / Фото: НАБУ

В результате государству причинено более 123 млн грн убытков.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

К слову, ранее НАБУ объявило в розыск действующего нардепа Ярослава Дубневича, подозреваемого в организации газовой аферы на 2 млрд грн.

Читайте также: