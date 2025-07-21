Действующий депутат от ОПЗЖ работал на российскую ФСБ: что известно (фото)

Федор Христенко / © УНІАН

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Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины разоблачили действующего народного депутата Федора Христенко — представителя запрещенной партии ОПЗЖ- в сотрудничестве с Федеральной службой безопасности России.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора в Telegram.

По данным следствия, Христенко является старшим агентом ФСБ и много лет выполнял задания российской спецслужбы, в частности по влиянию на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

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Как сообщили в ОГП, ФСБ завербовала Христенко еще в период правления Виктора Януковича. Во время Революции Достоинства он активно действовал в пользу государства-агрессора. С началом полномасштабной войны нардеп сбежал за границу, откуда продолжил деятельность в интересах РФ.

© Офис Генерального прокурора

Следователи также установили тесные связи Христенко с Юрием Иванющенко — резидентом спецслужб РФ в так называемой «ДНР» — и коллаборационистом Арменом Саркисяном, который уже умер.

Кроме этого, Христенко наладил контакты с руководителями НАБУ. В частности, прокуратура сообщила о подозрении Руслану Магамедрасулову, начальнику межрегионального управления детективов НАБУ, в пособничестве государству-агрессору. Также установлены связи нардепа с руководителем подразделения детективов НАБУ Александром Скомаровым — в частности, есть доказательства того, что в 2022 году его жена выезжала из Украины на авто, принадлежавшем семье Христенко.

© Офис Генерального прокурора

По результатам следствия Федору Христенко заочно сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 28, ч. 1 и ч. 2 ст. 111 УКУ), злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УКУ), совершенных в военное время по предварительному сговору группой лиц.

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«Досудебное расследование продолжается, СБУ продолжает документировать факты возможных агентурных проникновений российских спецслужб в НАБУ и разоблачать работников, которые с ними сотрудничают», — отметили в Офисе Генпрокурора.

Напомним, ранее мы писали о том, что нардеп от запрещенной ОПЗЖ Федор Христенко выехал из Украины 14 февраля 2022 года в Польшу и с тех пор не возвращался.