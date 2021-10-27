"Дежурит реанимационная бригада": украинская омбудсменка посетила Саакашавили и рассказала о его состоянии

Заключенный политик во время голодовки имел четыре кризиса, два из них — гипертонические.

В среду, 28 октября, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова пообщалась с украинским политиком и экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили в тюрьме грузинского города Рустави.

Украинская омбудсменка после встречи рассказала журналистам о состоянии здоровья заключенного, объявившего голодовку, называя свой арест политически мотивированным.

По словам Людмилы Денисовой, Саакашвили уже имел четыре кризиса – два гипертонических и два из-за ухудшения показателей крови. Состояние здоровья политика с каждым днем голодовки ухудшается.

“У дверей колонии дежурит реанимационная бригада, чтобы сделать переливание крови, когда это станет необходимо, или сделать массаж сердца в том случае, если возникнет необходимость восстановить функцию какого-нибудь важного органа, и мы знаем, что сегодня, на 27-й день голодовки, возможно, они не смогут этого сделать”, — сказала она.

Денисова сообщила, что Михеил Саакашвили отказался от перевода в тюремную больницу, поскольку считает, что это опасно для его жизни.

“Он говорит, что не перейдет в тюремную больницу, которая находится в 18-м заведении, потому что считает, что это опасно для его жизни. Кроме того, когда моя коллега, Народный защитник Грузии, проверила эту больницу, она подтвердила, что там нет той инфраструктуры, которая нужна, чтобы оказать ему помощь в кризисной ситуации, в которой он может оказаться в любое время суток в результате голодовки. он отказывается от перевода”, – объяснила она.

По ее словам, экспрезидент Грузии сдает анализы дважды в день.

Омбудсмен также обратилась в Специальную пенитенциарную службу Минюста Грузии с просьбой при необходимости оказать Михеилу Саакашвили медицинскую помощь в клинике "Вива мед", с которой подписано соответствующее соглашение.

Напомним: Ранее экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили в тюрьме сделали переливание крови. Свое решение вернуться в Грузию бывший президент страны мотивировал тем, что намерен поучаствовать в протестах после местных выборов. Однако на родине он сразу был задержан. После ареста политик объявил голодовку и называет себя политзаключенным.

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