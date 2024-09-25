Диалог и с Киевом, и с Москвой: в Индии ответили, имеют ли мирный план для Украины

У Индии нет так называемого мирного плана для Украины. Впрочем, Нью-Дели постоянно общается с Киевом и Москвой, передавая информацию от одной стороны другой.

Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, сообщает The Hindu.

"Это своего рода эксперимент, которым мы занимаемся. Я имею в виду, что у нас нет мирного плана", – сказал политик.

По словам Джайшанкары, Индия делится с Киевом разговорами, которые она вела с Москвой и наоборот. Он также отметил, мол, в мире не так много стран и лидеров, желающих или возможность взаимодействовать как с Украиной, так и с Россией.

"Мне кажется, что обе стороны ценят это", — подчеркнул министр.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский резко прокомментировал мирный план Китая и Бразилии. Он называет эту инициативу ледоколом. По словам Зеленского, этот так называемый мирный план выгоден агрессору России.

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