Диалог КГБ с риэлторами: Портников об опасном сценарии встречи Зеленского и Трампа в Давосе

Фактор Кушнер и Уиткофф: Портников объяснил, как очередность встреч в Давосе и Москве повлияет на позицию США

Президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп оба посетят экономический форум в швейцарском Давосе. И теоретически могли бы там встретиться. Однако, если Уиткоф и Кушнер встретятся с Путиным до встречи Трампа и Зеленского, тогда может повториться уже знакомая нам ситуация.

Об этом сказал украинский журналист и публицист Виталий Портников на своем youtube канале.

По его информации, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут уже на этой неделе посетить Москву для встречи с Путиным.

«И здесь важен момент того, когда именно они собираются посещать Москву: до встречи президента Зеленского и с президентом Трампом или после этой встречи. На самом деле, это будет очень показательный момент. Если Уиткофф и Кушнер встретятся с Путиным до встречи Трампа и Зеленского, тогда может повториться ситуация, которой уже не раз наблюдали», — говорит журналист.

Портников прогнозирует, что в таком случае, как обычно перед украинско-американскими переговорами, российский диктатор начинает рассказывать своим американским собеседникам о собственной «миролюбии» и «конструктивности», и это сказывается на итогах договоренностей между Соединенными Штатами и Украиной.

«О механизме того, как это может происходить, мы прекрасно знаем по так называемым пленкам Уиткоффа — по разговору помощника президента РФ по внешней политике Юрия Ушакова и специального представителя президента Соединенных Штатов. И это такой, я бы сказал, классический диалог КГБ с риэлтерской конторой», — отметил аналитик.

Если же этот визит Уиткоффа и Кушнера все же произойдет после Давоса, это будет означать, что представители Соединенных Штатов будут информировать Путина о совместных двуязычиях и совместной позиции Соединенных Штатов и Украины. Путину же придется что-то придумывать для дальнейшего затягивания времени, нужного ему для продолжения российско-украинской войны, а также предотвращения возможных новых американских санкций.

Напомним, что Путин отправил своего посланника Дмитриева в Давос.