"Диалог лучше войны": Путин заговорил о мире, продолжая убивать украинцев
«Диалог всегда лучше войны» — сказал диктатор Путин, недавно приказавший бомбить Киев и детсад в Харькове.
Российский диктатор Путин цинично заявил, что «диалог всегда лучше войны».
Об этом глава Кремля сказал на пресс-конференции.
«Диалог всегда лучше, чем конфронтация, споры или продолжение войны», — сказал диктатор, который, как известно, вместо переговоров продолжает приказывать убивать украинцев как на фронте, так и в тылу.
Также Путин заверил, что его встреча с предстоящим в Будапеште Трампом не отменена, а отложена.