"Диалог лучше войны": Путин заговорил о мире, продолжая убивать украинцев

Диктатор Владимир Путин / © Getty Images

Реклама

Российский диктатор Путин цинично заявил, что «диалог всегда лучше войны».

Об этом глава Кремля сказал на пресс-конференции.

«Диалог всегда лучше, чем конфронтация, споры или продолжение войны», — сказал диктатор, который, как известно, вместо переговоров продолжает приказывать убивать украинцев как на фронте, так и в тылу.

Реклама

Также Путин заверил, что его встреча с предстоящим в Будапеште Трампом не отменена, а отложена.