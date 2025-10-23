ТСН в социальных сетях

"Диалог лучше войны": Путин заговорил о мире, продолжая убивать украинцев

«Диалог всегда лучше войны» — сказал диктатор Путин, недавно приказавший бомбить Киев и детсад в Харькове.

Дмитрий Гулийчук
Диктатор Владимир Путин

Диктатор Владимир Путин / © Getty Images

Российский диктатор Путин цинично заявил, что «диалог всегда лучше войны».

Об этом глава Кремля сказал на пресс-конференции.

«Диалог всегда лучше, чем конфронтация, споры или продолжение войны», — сказал диктатор, который, как известно, вместо переговоров продолжает приказывать убивать украинцев как на фронте, так и в тылу.

Также Путин заверил, что его встреча с предстоящим в Будапеште Трампом не отменена, а отложена.

