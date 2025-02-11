Диалог с Путиным: Портников сказал, будет ли Трамп учитывать мнение президента Украины или лидеров ЕС

Американский лидер привык, что главы великих государств могут решить все между собой.

Президент США Дональд Трамп признает конфиденциальные контакты с российским главой Владимиром Путиным, о которых ничего не говорит Кремль. И не стоит рассчитывать, что в своем диалоге с кремлевским диктатором лидер Штатов будет прислушиваться к мнению президента Украины Владимира Зеленского или европейских лидеров.

Об этом написал журналист Виталий Портников в колонке на "Эспрессо".

Трамп подтверждает, что именно конфиденциальная линия остается главной линией дипломатии между Вашингтоном Трампа и Москвой Путина. В ситуации, когда даже самые близкие сотрудники американского и российского президентов могут быть не проинформированы о том, о чем разговаривают между собой американский и российский президент.

"И, конечно, не стоит в такой ситуации рассчитывать, что в своем диалоге с Путиным Трамп будет прислушаться к точке зрения президента Украины или европейских лидеров. К такому, скорее классическому подходу к дипломатии, тяготеют сотрудники Трампа, по мнению которых он традиционно не обращает большое внимание. Именно они, как, скажем, советник президента па в Европе будут обсуждать варианты окончания российско-украинской войны с европейскими лидерами и президентом Украины", – пояснил Портников.

Трамп, как видим, не ожидает результатов таких разговоров и даже собственных консультаций с европейскими лидерами. Он уверен, что сможет решить проблемы путем конфиденциальных разговоров с российским президентом. По словам журналиста, его концепция – это когда главы великих государств договариваются между собой, а все остальные согласны хотя бы с главными контурами тех решений, которых достигли такие руководители.

В то же время следует отдавать себе отчет, отмечает Портников, что никаких конкретных договоренностей между Трампом и Путиным не существует.

"И никакого плана окончания российско-украинской войны у Трампа не было, в настоящее время нет и может не возникнуть в каком-то ближайшем будущем. Если бы ему удалось дойти до каких-то конкретных договоренностей с Путиным, которые бы свидетельствовали о том, что российско-украинскую войну можно закончить без потери лица американского президента, разговоры между президентом Соединенных Штатов и президентом Российской Федерации давно уже перешли в публичную плоскость", – отметил журналист.

Он добавляет: более реальной стала бы встреча между ними, которую, вероятно, в конфиденциальном порядке продолжают готовить в Белом доме и Кремле.

Ранее речь шла о том, что глава США Дональд Трамп придумал, как объяснить американцам, почему нужно продолжать помогать Украине. Это месторождения украинских редкоземельных металлов.

Читайте также: