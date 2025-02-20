Дональд Трамп набросился с новыми обвинениями на украинского президента Владимира Зеленского, обвиняя его в том, что "он ничего не делал для окончания войны".

Об этом он заявил во время своего выступления на организованной Саудовской Аравией инвестиционной конференции FII PRIORITY в Майами.

"Мы успешно договариваемся о том, как положить конец войне с Россией. И только администрация Трампа сможет это сделать, даже Путин это признал. Не знаю, чего Зеленский хочет: чтобы деньги продолжали поступать? Он рассердился, что в Саудовскую Аравию его не пригласили... Но он за три года не организовал ни одной встречи", — сказал телефон.

Трамп заявил, что Зеленский не хочет проводить выборы из-за того, что у него рейтинг, который "не может быть высоким, если города лежат в развалинах".

Президент США назвал Зеленского "диктатором без выборов" и посоветовал "действовать быстрее", потому что "ничего не останется от страны и нечем будет руководить".

Кроме того, он заявил, что Украина потеряла на войне 700 тысяч человек, а Россия – 900 тысяч.

"Это ужасно. Я люблю Украину, но Зеленскому очень плохо все удалось, он ничего не делал три года", – сказал глава Белого дома.

Кроме того, Трамп хорошо высказался по поводу состоявшихся накануне переговоров с представителями России в Саудовской Аравии.

Он выразил надежду, что достигнет мира, войдет в историю как миротворец и что "настанет золотой век Америки".

"Я надеюсь, что моим главным наследием будет то, что я добился мира. Я войду в историю как миротворец. В заключение я должен сказать, что грядет золотой век Америки, это знают все наши граждане", — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что у Трампа рассказали о прогрессе в вопросе достижения мирного соглашения.

Мы ранее информировали, что после перемирия Путин может начать другую военную операцию.

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