Диктатор боится: политолог рассказала, почему Путин не поедет на саммит G20

Политический аналитик Ольга Курносова считает, что причиной отказа российского президента Владимира Путина ехать на саммит G20 может быть его страх.

Об этом она сказала в эфир телеканала FREEДОМ, сообщает УНИАН.

По ее словам, глава Кремля заботится о своей безопасности. Более того — он считает, что на встрече его могут убить.

"То, что он не поедет, было очевидно уже давно. Он боится куда-то ехать, потому что там какие бы меры безопасности не предпринимались, таких гарантий безопасности, которые есть в России у него там не будет. Некоторое время назад говорилось о том, что вместо Путина туда поедет Мишустин, но его не пустили.Все-таки видимо Мишустин может сказать не то что нужно Кремлю, поэтому поедет Лавров.Гарантия, что скажет то, что нужно только для Лаврова, а Мишустина опасно отпускать.Это говорит о том, что и в правительстве сознательных людей, которые понимают все безумие нынешней российской политики, достаточно, и они уже боятся их куда-то отпускать", — сказала она.

Ольга Курносова считает, что Путин боится "не унижения". Мол, у него есть боязнь именно каких-то других физических вещей.

"Это все-таки совсем другая страна и мало кто и что там может быть. Паранойя и опасения за свою собственную жизнь достигли каких-то совершенно неистовых масштабов", — добавила Курносова.

Путин и саммит G20

В конце октября Путин предположил, что может лично посетить саммит G20 на Бали. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что присутствие диктатора на встрече является большой ошибкой.

На днях появилась информация, что Путин решил не ехать на саммит. Мол, в Кремле желают избежать потенциальной конфронтации с другими мировыми лидерами, включая президента США Джо Байдена.

В четверг, 10 ноября, спикер диктатора Дмитрий Песков заявил, что российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

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