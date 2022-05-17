"Диктатор проиграет": Зеленский выступил на открытии Каннского кинофестиваля

Президент Украины Владимир Зеленский 17 мая выступил по видеосвязи на Каннском кинофестивале. В своей речи он провел параллель между фильмом "Великий диктатор" Чарли Чаплина с современными реалиями войны.

На церемонии открытия 75-го кинофестиваля Зеленский отметил уверенность в победе Украины.

"Великий диктатор" Чарли Чаплина не уничтожил тогда реального диктатора, но благодаря ему кинематограф не был немым. Немым – во всех смыслах этого слова. Кино говорило и это был голос будущей победы свободы. Уже тогда, в 1940 году, когда с экранов прозвучало: "Человеческая ненависть пройдет и диктаторы умрут. Власть, которую они забрали у людей, вернется к людям. И пока люди умирают, свобода никогда не погибнет", – процитировал кадры из фильма президент Украины.

"Сейчас снова, как и тогда, есть диктатор. Снова, как и тогда, война за свободу. Снова, как и тогда, нам нужно, чтобы кино не было немым", – заметил он.

"У нас нет альтернативы, чем бороться за свободу. Я уверен, что диктатор проиграет. Но должны прозвучать слова, как в 1940-м. Прозвучать со всех экранов свободного мира. Нужен новый Чаплин, который докажет и сейчас, что кинематограф перестал быть немым. "Тем, кто меня слышит, я говорю – не отчаивайтесь. Человеческая ненависть пройдет и диктатуры умрут. Наконец-то мы должны победить в этом сражении и нам нужно кино, которое обеспечит именно такой финал. Чтобы каждый голос был на стороне свободы, как это и всегда виделось, прежде всего – голос кино", – резюмировал Зеленский.

"Ненависть исчезнет, ​​а диктаторы умрут" - Зеленский выступил на открытии Каннского кинофестиваля

Напомним, недавно руководитель украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что президент РФ Владимир Путин болен раком, поэтому в его стране уже готовят государственный переворот. А война в Украине, по прогнозам Буданова, может завершиться до конца 2022 года.

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