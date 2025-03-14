Диктатор Путин не откажется от собственных целей по отношению к Украине: подробности Financial Times

Москва не хочет отказываться от своих максималистских требований.

Российский диктатор-президент Владимир Путин заявил, мол, поддерживает идею по поводу 30-дневного прекращения огня в Украине. Впрочем, Москва не желает отказываться от своих максималистских требований в рамках любого мирного соглашения.

Об этом говорится в материале Financial Times, пишет "УНИАН".

Накануне во время пресс-конференции хозяин Кремля заявил, что любое прекращение огня должно привести к окончательному урегулированию конфликта, которое "решит первопричины" его вторжения. В противном случае, заявил "фюрер", Украина получит время на перевооружение и перегруппировку.

В свою очередь президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что якобы его команда ведет "очень серьезные дискуссии с Путиным и другими".

Старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона Элина Рыбакова считает, что с одной стороны "фюрер" Путин не хочет быть обвиненным в том, что стоит на пути соглашения Трама. Впрочем, с другой стороны диктатор РФ не испытывает давления, чтобы "отступить от своих максималистских требований".

"Они хотят сыграть с США в игру в поддавки, чтобы посмотреть, что [Трамп] сделает, если Россия сделает вид, что играет в мяч, и предложит очень условное "безусловное прекращение огня"", — отмечает она.

Кроме того, Путин также намекнул, что Вашингтон ведут переговоры о безопасности поставок газа в Европу. Ранее FT заявляло, что близкий друг российского диктатора Маттиас Варниг разрабатывает проект перезапуска газопровода Северный поток-2 при поддержке американских инвесторов.

"Если США и Россия достигнут договоренности по энергетике, тогда газовая труба для Европы будет в безопасности. Это будет полезно для Европы, потому что она получит дешевый российский газ", – добавил диктатор РФ.

Как сообщали аналитики Института изучения войны, Владимир Путин попытается воспользоваться соглашением США и Украины по прекращению огня. Диктатор попытается исключить Киев из переговоров, чтобы вести переговоры только с США.

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