Диктатор Путин не прибегает к серьезным репрессиям: американские аналитики рассказали почему

Президент-диктатор Российской Федерации Владимир Путин боится лишиться власти. Именно поэтому глава Кремля не прибегает к поддержке откровенно репрессивных мер.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики Института подчеркивают, что российские ультранационалисты выступают за возвращение Кремля в сталинские репрессии. Их ожидают усиления от "фюрера" Путина. В качестве примера в ISW говорят о том, что правительство РФ отозвало из Госдумы законопроект, предусматривавший увеличение налогов от 13% до 30% для россиян, покинувших страну.

"Российские ультранационалисты неоднократно призывали Кремль национализировать имущество, принадлежащее россиянам, которые "предали" страну, убежав, но Кремль, похоже, колеблется в введении таких непопулярных мер", — говорится в отчете.

Также некоторые российские источники сообщают, что Владимир Путин не поддерживает возвращение смертной казни в РФ. Американские аналитики считают, что диктатор полагается на контроль над информационным пространством для защиты своего режима гораздо больше, чем на массивный аппарат угнетения типа Советского Союза.

"Кремль мог бы использовать угрозу смертной казни, чтобы напугать россиян, чтобы они поддержали военные действия, но Путин, скорее всего, не решается разрушить свой имидж дипломатического и терпимого царя", — отмечают в ISW.

Напомним, депутат Госдумы РФ генерал Андрей Гурулев призывает возродить в России понятие "враг народа". Также он призвал вернуть сталинские репрессии. И это несмотря на то, что его собственный дед-ветеран был признан "врагом народа".

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