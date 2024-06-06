Диктатор Путин ответил, нападет ли Россия на НАТО

Хозяин Кремля говорит, что якобы не имеет "никаких имперских амбиций".

Диктатор Российской Федерации Владимир Путин заявил, что его страна не собирается нападать на НАТО. Что больше – такую информацию он назвал "бредом".

Об этом глава Кремля заявил на встрече с руководителями иностранных информагентств.

"Понавыдумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сошли с ума совсем? Россия не планирует нападать на НАТО. Все заявления об этом — бред", — высказался "фюрер".

Он также цинично подчеркнул, что "никаких имперских амбиций у России нет". По его словам, это западные лидеры хотят "удержать свое имперское положение и величие". Якобы в мире создают из РФ образ "врага", говорит диктатор.

"Такой угрозы не существует. Мы сами себя защищаем в Украине", — нагло заявил он.

Как сообщалось, Владимир Путин пригрозил ударами по странам, снабжающим оружие Украины. По его словам, удары западным оружием по территории РФ в Кремле воспринимают как "прямую войну против России".

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