Диктатор Путин получил от Трампа желательное: интересные детали от WSJ

Путин готов вести долгую игру с целью добиться от США жесткого соглашения на своих условиях

Президента США Дональд Трамп заявил о возможности переговоров с агрессором РФ. Это дало российскому диктатору Владимиру Путину то, что он давно требовал: прямые переговоры с Вашингтоном по Украине.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal (WSJ).

Издание пишет, что Кремль давно пытался исключить Украину и ее европейских союзников из переговоров. В Москве намекали, мол, Вашингтон несет ответственность за затягивание войны, поэтому только он может договариваться с РФ о ее прекращении.

"Но если руководствоваться заявленными позициями Путина по отношению к Украине, то обещанные Трампом переговоры будут долгими и затяжными. РФ согласится на прекращение огня только в том случае, если США прекратят поддержку Украины и будут наложены ограничения на ее способность защищать свою территорию", — говорится в статье.

Аналитики считают, что Путин готов вести длинную игру с целью добиться от США жесткого соглашения на своих условиях. РФ может продолжать воевать против Украины, по крайней мере, еще год-полтора с имеющимися у нее человеческими ресурсами и оружием.

"Это пока промежуточная победа. Конечная победа Путина — гарантировать, что Украина не попадет в западный лагерь и не будет лишена возможности делать суверенный выбор относительно своих мер безопасности", — сообщил директор Евразийского центра Карнеги в Берлине Александр Габуев.

В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус констатировал, что администрация Трампа пошла на публичные уступки "фюреру" еще до начала переговоров.

Издание отметило, что на самом деле для Путина обещание Трампа провести переговоры – это первый шаг к прекращению войны на условиях РФ после трех лет жестоких боев. Вдобавок глава Пентагона Пит Гегетс заявил, что идея о том, что Украина может вернуть большую часть земель, захваченных Россией, нереалистичная, и сенат США утвердил Тулси Габбард, известную противницу Украины, на должность директора нацразведки. Это представляет собой сатисфакцию для российского диктатора, который испытывал унизительные неудачи на поле боя в Украине.

WSJ пишет, что Путин неоднократно пытался обойти украинцев, добиваясь большого соглашения по Украине из-за прямых переговоров с США, чья финансовая и военная помощь была спасительна для украинцев с первых дней войны.

"Как минимум, Россия хочет сделать Украину кастрированным государством с дружественным в Москву правительством, постоянно уязвимым для российской военной агрессии", — говорится в материале.

По мнению бывшего сотрудника европейской разведки, Россия будет настаивать на очень жестком соглашении с Трампом именно потому, что у Москвы есть ресурсы, чтобы продолжать бороться за уступки со стороны Трампа и Украины.

Габуев отметил, что конечная цель Путина в переговорах с американской стороной – не просто закрепить свои достижения в Украине и не допустить возобновления боевых действий после какого-либо соглашения о прекращении огня, но и гарантировать, что Украина не сможет в будущем противостоять России военным путем.

"Целью будет не только контроль над территориями, но и предоставление Киеву поверхностных или нулевых гарантий безопасности со стороны Запада. Что, по мнению Кремля, приведет к постепенному краху Украины", — говорится в статье.

Кроме того, как утверждает WSJ, Путин рассматривает прямые переговоры с США как шанс обеспечить более масштабный геополитический пакт, подобный тому, что был согласован после Второй мировой войны и предусматривал реорганизацию Восточной Европы в советские и западные сферы влияния.

Напомним, в Кремле рассказали свою версию разговора Дональда Трампа с диктатором Владимиром Путиным.

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