Диктатор Путин пригрозил НАТО войной: Байден отреагировал

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что "не много думает" о российском "фюрере" Владимире Путине, который пригрозил НАТО войной из-за разрешения Украине бить по РФ.

Об этом сообщает издание The Guardian.

"Я не много думаю о Владимире Путине", — ответил американский лидер по просьбе прокомментировать угрозы хозяина Кремля.

В целом глава Белого дома отверг утверждение российского диктатора Путина. Президент США заявил, что если Украина начнет использовать западное оружие для нанесения дальнобойных ударов по РФ, то это никоим образом не приведет к эскалации.

Напомним, диктатор РФ Владимир Путин пригрозил Великобритании и Соединенным Штатам Америки и тем, что они будут "воевать" с Россией, если позволят Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по целям в его стране.

Читайте также:

Помогают получить разрешение бить по РФ! Пресс-конференция с главой МИД Литвы в Киеве