Впрочем, отмечает руководитель британской разведывательной службы Джереми Флеминг, нельзя недооценивать, как российская дезинформация действует в других странах мира.

Такое мнение Флемминг высказал в статье The Economist.

По его словам, многие из самых густонаселенных стран не согласились с движением осуждения России за ее вторжение.

"Общественное мнение в тех местах имеет значение. На него влияет уже поступающая из России информация. Это новый фронт войны в Украине. Его последствия будут сохраняться по крайней мере до тех пор, пока продолжается конфликт", — подчеркнул разведчик.

Вместе с тем Флеминг отметил, что первоначальные планы Москвы, как и в случае с наземным вторжением, не оправдались. По его мнению, использование Кремлем наступательных киберинструментов было безответственным и неизбирательным, а российские информационные операции оказались неловкими.

"Попытки российских военных уничтожить цифровую инфраструктуру Украины и посеять раздор с помощью кибервозможностей натолкнулись на устойчивую, профессиональную и эффективную украинскую киберзащиту", — добавил Джереми Флеминг.

Напомним, предположительно, что российский "фюрер" Владимир Путин хочет 22 декабря объявить о воспроизводстве Советского союза. Впрочем, отмечает военный эксперт Олег Жданов, "очень хороший предохранитель" — его коллега, белорусский самопровозглашенный президент Александр Лукашенко. Этот диктатор не согласен на интеграцию Беларуси с Российской Федерацией.

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