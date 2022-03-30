Диктатор, тоже использующий продовольствие, как оружие: Кислица в ООН сравнил Путина со Сталиным

Диктатор, тоже использующий продовольствие, как оружие: Кислица в ООН сравнил Путина со Сталиным

По его словам, Путин, который уважает Сталина, прибегает к той же практике в отношении украинцев.

Владимир Путин не первый диктатор, умышленно использующий продовольствие как оружие против украинского народа.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН, сообщает "Укринформ".

"Идеологический апостол Москвы Сталин убил миллионы украинцев 90 лет назад во время искусственно организованного Большого голода. Неудивительно, что Путин, который чтит Сталина как своего праотца, прибегает к той же практике", — отметил дипломат.

По его словам, россияне уничтожают сельскохозяйственную инфраструктуру, загрязняют украинские почвы, атакуют склады горючего, чтобы сорвать посевную кампанию.

"В эти выходные российские ракеты поразили топливные склады во Львове, Дубно, Луцке и Ровно — вдали от линии фронта. А во вторник российские войска обстреляли ракетами сельскохозяйственное предприятие в Днепре. Возможно, представитель государства-агрессора мог бы объяснить, что повлекло это нападение – "демилитаризация" или "денацификация" – сказал Кислица.

Он напомнил, что Украина является одним из крупнейших мировых экспортеров продовольствия, поэтому действия оккупантов представляют угрозу для всего мира.

Ранее Кислица заявил, что после провала блицгрига российские оккупанты перешли к плану "Б".

Напомним, что Россия заблокировала в Черном море около 100 иностранных судов с продовольствием.

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