Диктаторские режимы выжидают: министр обороны Британии сделал тревожное заявление

Шаппс подчеркнул, что режимы, не верящие в демократию, наблюдают за войной в Украине.

Западные союзники должны помочь Украине победить агрессорную Россию. Иначе существует риск того, что другие диктатуры – такие как Китай, Северная Корея и Иран – активизируются по всему миру.

Об этом в интервью The Telegraph заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

По его словам, режимы, не верящие в демократию, просто наблюдают за войной России в Украине. Впрочем, они могут начать атаковать западные государства, если решат, что у тех "истощился запас прочности".

"Режимы, которые не верят в демократию, наблюдают за нами. Мы должны продемонстрировать, что демократический путь – это путь, который всегда побеждает", – заявил Шаппс.

Британский министр подчеркнул: Запад должен "очень, очень четко осознать, что это экзистенциальная проблема" и речь идет не только об Украине.

"Все смотрят – иранцы смотрят. Неужели у нас просто иссякнут силы, лопнет терпение и мы просто уйдем? Китай будет наблюдать в Индо-Тихоокеанском регионе, Северная Корея будет наблюдать. Для наших собственных национальных интересов, и, безусловно, для западного циви жизненно важно, чтобы Украина была успешной в своей собственной стране", — подчеркнул глава Минобороны Британии.

Шаппс отметил, что его страна "живет во все более опасные времена". По его словам, в прошлом месяце набор в армию увеличился более чем в два раза на фоне растущих опасений конфронтации с Москвой.

Как сообщалось, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто призвал к окончанию войны. Венгерский министр отмечает мир.

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