Диктатуры Путина и Лукашенко падут: что для этого нужно, объяснил советник Тихановской

Успешные действия ВСУ на фронте могут привести к ослаблению режимов Лукашенко и Путина, а победа Украины станет для них крахом.

Об этом заявил советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Франак Вячорка в интервью ТСН.ua.

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"Мы видели, что произошло, когда Украина совершила эффективное контрнаступление. Уже тогда задрожал Лукашенко и начали волноваться чиновники и силовики. И в российском обществе тоже началась паника", – говорит Вячорка.

По его мнению, еще один-два успешных украинских контрнаступления с новыми танками, РСЗО и т.д. могут создать достаточное давление, чтобы в Кремле и Минске изменилась ситуация.

"Конечно, победа Украины будет финалом, после чего уже начнется (а может и до этого начнется) распад самих систем. Я думаю, что режим Лукашенко начнет рушиться раньше. Россия и путинский режим продержится немного дольше, поскольку есть поддержка со стороны российского общества. А в Беларуси любой триггер, любая искра могут зажечь процессы. Изменения в Беларуси будут очень важной помощью в победе Украины", — отметил белорусский оппозиционер.

Ранее Франак Вячорка рассказал, следует ли ожидать нападения на Украину со стороны Беларуси.

Напомним, российский оппозиционный политик Гарри Каспаров заявил, что после поражения в войне РФ либо развалится, либо на ее месте возникнет новое государство.