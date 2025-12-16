Дилемма для Украины: The Economist о слабых местах берлинских договоренностей

Какова ценность гарантий от США, которые не будут воевать / © ТСН.ua

Украина не может согласиться на сдачу территории в соглашении о прекращении огня без железных гарантий безопасности. В то же время трудно представить ценность гарантий безопасности от США, которые не намерены воевать за Украину против России.

Об этой проблеме пишет The Economist.

В издании отмечают, что после переговоров в Берлине стало известно, что Украине могут предоставить гарантии безопасности, подобные натовским, и экономическую поддержку после прекращения боевых действий. Но многие детали туманны, и большинство из них нуждаются в гораздо большем обсуждении. Самое главное, что предложения еще не были представлены России, которая, несомненно, будет возражать против многих из них. И вообще заинтересован ли Владимир Путин в прекращении войны.

Дилемма для Украины

«Для Украины дилемма остается неизменной. Она не может согласиться на сдачу территории в соглашении о прекращении огня без железных гарантий безопасности. Однако чем сильнее гарантии, тем больше вероятность того, что Россия их отклонит… И в любом случае трудно понять ценность гарантий безопасности от Америки, которая последовательно заявляла и демонстрировала, что не будет воевать за Украину против России», — говорится в статье.

The Economist считает, что, по крайней мере, на дипломатическом уровне переговоры в Берлине представляют собой прогресс.

Что известно о гарантиях безопасности

Соглашение об основных гарантиях безопасности для Украины было согласовано между европейцами и двумя американскими посланниками, Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером — соответственно приятелем президента по гольфу и зятем. Американские чиновники назвали гарантии «платинового стандарта», хотя подробностей немного.

Украину не примут в НАТО, но Америка и европейские страны предложат обязательства, отражающие статью 5 НАТО, утверждающую, что вооруженное нападение на одного союзника является нападением на всех. Чтобы подтвердить свое доверие, Трамп, очевидно, готов предоставить гарантии на утверждение в Сенат, хотя чиновники не уточнили, будет ли это договор или менее обязательна резолюция.

В случае предстоящего нападения России, заявили европейские лидеры, ответ Запада может включать вооруженные силы, разведывательную и логистическую помощь, экономические и дипломатические действия. Такие меры далеко не отвечают тому, чтобы относиться к Украине как к полноценному союзнику.

Хотя страны НАТО участвуют в совместном развертывании, учениях и планировании, американские чиновники заявили, что американских войск на местах не будет. Вопрос в том, какую степень поддержки они действительно готовы предложить. Американцы заявили, что будут введены широкие меры по мониторингу прекращения огня и «снижению конфликта» между силами соперников во избежание столкновений. Европейские чиновники утверждали, или, возможно, просто надеялись, что миссию возглавит Америка.

Таким образом Украина получает то, что выглядит как вторая лучшая гарантия. Согласно этому плану она сможет сохранить свои Вооруженные силы на их нынешнем уровне — 800 000. Их будет поддерживать европейская «коалиция желающих», которую до сих пор неопределенным образом будет поддерживать Америка. Целью будет «помощь в восстановлении украинских Вооруженных сил, обеспечении безопасности украинского неба и поддержании более безопасного моря, в том числе путем действий внутри Украины». Дальнейшие детали должны быть обсуждены военными чиновниками в ближайшие дни, возможно, в Майами.

Вопрос российских активов

Украина давит на Европу, чтобы она использовала российские активы. Насколько широко ЕС может использовать замороженные российские активы, неясно.

Но Америка гораздо меньше стремится заставить Россию платить. Ранняя версия американского мирного плана содержала положения об использовании части российских активов для двусторонних американо-российских экономических проектов. А американские чиновники заявили, что последняя версия должна обеспечить, чтобы «Россия вернулась в мировую экономику».

Самый сложный вопрос касается требования России, чтобы Украина сдала весь Донбасс, включая те части, которые еще контролирует. Американские чиновники предложили превратить эти земли в «свободную экономическую зону». Зеленский настаивал, что Украина не откажется от суверенитета над ними, и что любой вывод украинских войск из укрепленных частей Донбасса должен сопровождаться отводом российских войск.

Слишком радужные заявления из Берлина

В видении заявления лидеров в Берлине называют слишком радужными. Ведь гарантии безопасности для Украины зависят от неопределенного развертывания войск европейскими странами, имеющими мало свободных войск.

Готовность США защищать Украину в случае возобновления нападений сомнительна. Обещания, имитирующие статью 5 НАТО, означают меньше в мире, где обязательства Америки перед самим НАТО неоднозначны.

Источник вероятного финансирования восстановления Украины неясен.

Относительно территории, наибольшим достижением является то, что недавно посланцы Америки, ранее фактически признающие суверенитет России над оккупированными территориями, похоже, готовы принять предложение, которое этого не предусматривает.

Мяч снова на стороне России

Некоторые считают, что Путин может согласиться получить территориальные уступки, если он считает, что это расколет Украину и отделит Америку от остальной части НАТО. Другие полагают, что диктатор на это не пойдет.

«Он не согласится на гарантии безопасности или [присутствие] сил НАТО в Украине», — говорит Иво Даалдер, бывший посол США в НАТО. «Все это ради того, чтобы угодить Трампу, а не добиться реального соглашения».

Во время Первой мировой войны рождественское перемирие между немецкими и союзными солдатами зимой 1914 было недолгим. В Украине его может не существовать, отмечают The Economist.

Ранее немецкое издание Berliner Zeitung сообщило, что план по окончании войны в Украине финализуют весной.