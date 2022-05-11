"Дилемма Путина была худшим страхом Кеннеди": CNN пишет, что президент России загнан в угол

"Дилемма Путина была худшим страхом Кеннеди": CNN пишет, что президент России загнан в угол

Президент России Владимир Путин загнан в угол из-за стратегической катастрофы его войны, героического сопротивления Украины и чрезвычайного многомиллиардного союзного конвейера оружия и боеприпасов. Единственным вариантом выхода Путина является капитуляция.

Размышляя о кубинском ракетном кризисе, 35-й президент США Джон Кеннеди однажды предупредил, что ядерные государства "должны отвернуть те конфронтации, которые ставят противника перед выбором унизительного отступления или ядерной войны".

Об этом пишет CNN.

Конфликт с президентом России Владимиром Путиным из-за Украины еще не отражает тот предел за одну минуту до полуночи, который привел Советский Союз и Запад к границе Армагеддона в октябре 1962 года.

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"Но логика сверхдержавы Кеннеди звучит остро, когда Путин загнан в угол из-за стратегической катастрофы его войны, героического сопротивления Украины и чрезвычайного многомиллиардного союзного конвейера оружия и боеприпасов", – говорится в статье издания.

Там добавили, что этот агрессивный западный подход, медленный прогресс войны Путина на истощение и отсутствие каких-либо дипломатических усилий для прекращения боевых действий означают, что почти наверняка президент РФ попадет в опасный угол.

Единственным вариантом выхода Путина является капитуляция и молчаливое признание того, что усилия Запада в сочетании с ожесточенным украинским мужеством взяли верх над ним – позиция, которую было бы политически невозможно принять.

Заметим, что говоря о "пределе за одну минуту до полуночи" издание имеет в виду показатели Часов Судного дня. Это проект, который с 1947 года ведет американский журнал Bulletin of the Atomic Scientists. Часы показывают символическое время, отграничивающее человечество от дня глобальной рукотворной катастрофы – Армагеддона (время до полуночи).

Напомним, по мнению военного эксперта Олега Жданова, Россия не намерена затягивать войну в Украине, поскольку у нее заканчивается вооружение.

Исторический взгляд: откуда взялась идея "денатификации" Украины и сколько она существует

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