Дипломат Андрей Дещица: Дискуссия о закупке оружия ударила по украинско-польскому сотрудничеству

Дискуссия о перераспределении средств на закупку вооружения для Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ) и Вооруженных сил Украины (ВСУ) негативно сказалась на проверенных каналах поставки оружия из Польши.

Об этом заявил дипломат, бывший посол Украины в Польше Андрей Дещица в подкасте "Украинской правды".

Воздействие на каналы поставки

По словам Дещицы, развернувшиеся вокруг перераспределения финансов дискуссии рикошетом ударили по репутации польских партнеров и компаний, которые помогали с поставкой оружия:

"Это ударило по уже проработанному, проверенному каналу поставки оружия в Украину, а также по имиджу наших польских партнеров. Теперь непонятно, как будут осуществляться дальнейшие поставки и не воспользуется ли этим Россия".

Проблема ложной информации

Делица также отметил вред, который наносят ложные сообщения в СМИ:

"Публичные заявления с ложными данными влияют на доверие поставщиков и производителей оружия. Это лишь подрывает нашу обороноспособность и играет на руку России".

Перераспределение средств

Напомним, ранее Кабинет министров Украины принял решение передать 23 миллиарда гривен от Агентства оборонных закупок в Государственную пограничную службу для закупки вооружения.

В ГНСУ заявили, что работают с проверенными поставщиками, в том числе с польской компанией, которая имеет сертификацию НАТО и ни разу не срывала контракты.

В Минобороны объяснили, что решение было принято на Ставке Верховного Главнокомандующего из-за риска неиспользования части средств АОЗ до конца бюджетного года.