Валерий Чалый / © Голос Америки

Реклама

Условия, способные вынудить Россию прекратить агрессию против Украины, должны сформироваться комплексно: это и изменения на фронте, и усиление санкций, и предоставление Украине ракет, и снижение цены на нефть.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал дипломат Валерий Чалый в интервью ведущему программы Студия Запад Антону Борковскому.

Размышляя о возможном политическом заявлении между США и Украиной, Чалый подчеркнул, что оно не будет означать завершение активной фазы войны.

Реклама

«Даже если появится американо-украинское политическое заявление о завершении активной фазы войны, это не приведет к решению о каком-либо соглашении. Это будет только начало дипломатического трека», — отметил дипломат.

В то же время он добавил, что многие факторы влияют на темпы таких процессов.

«Должны сформироваться условия. Я не могу прогнозировать, потому что есть много разных факторов, которые влияют на это», — пояснил Чалый.

Дипломат также обратил внимание на то, что сейчас формируется определенный консенсус в разных средах. По его словам.

Реклама

«Одна группа людей уверенно говорит, что так сейчас может быть — начиная от генсека НАТО и завершая днепровским раввином, серьезно заявившим, что владеет конфиденциальной информацией».

По мнению Чалого, объективные предпосылки могут возникнуть не раньше февраля-марта. Тогда должны сработать санкции США против российской нефти, Саудовская Аравия увеличит поставки энергоносителей Китая, что снизит цену на нефть и покажет диктатору Путину, что экономика войны не укладывается в бюджет. Также, по оценкам дипломата, США могут принять решение о передаче Украине ракет средней дальности.

Говоря об этом, Чалый заметил: «Тогда где-нибудь на февраль возникнет окно возможностей. Может, нет. Но в ближайшее время я вижу именно февраль».

Он подчеркнул, что процесс принятия решений будет продолжаться несколько месяцев, поэтому смещение временных рамок может сократить общий срок дипломатического трека.

Реклама

«С февраля можно сэкономить не пол года, а несколько месяцев, и выйти на определенное решение только при условии, если заставить Россию».

Отдельно дипломат отметил, что давить на Украину невозможно без воли народа.

«Украину можно заставить только совместными усилиями, если народ скажет, что дальше не готов к сопротивлению», — пояснил он.

Чалый подчеркнул, что решающее слово принадлежит военным на фронте. И рассказал, что с их слов.

Реклама

«Они не готовы к такой паузе, которая займет несколько месяцев, после чего война снова возобновится. Они хотят гарантии дальнейшего спокойного существования».

Он предостерег, что отход украинских сил, в частности от Покровска к админграницам Донецкой области, может демотивировать общество.

«После этого вы уже людей не поднимете. Окно возможностей, которое могло бы возникнуть сейчас при максимальном давлении американцев на россиян в течение полугода, перенесено на февраль-март. Что будет дальше — трудно сказать», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Россия активно пытается изменить информационный нарратив войны, чтобы скрыть свою роль агрессора и представить конфликт как более широкую «европейскую войну».

Реклама

Мы ранее информировали, что в законе о бюджете РФ, который подписал диктатор Путин, предусмотрены рекордные расходы на армию и закупку оружия.