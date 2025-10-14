Дипломат назвал, чего в Кремле боятся не меньше, чем ракет Tomahawk

Кремль / © Pixabay

В Кремле опасаются не только американских крылатых ракет Tomahawk, но и радикального изменения позиции Запада — от осторожной поддержки Украины до потенциальной помощи, способной изменить ход войны.

Об этом в эфире Эспрессо сказал дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009) и руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

«В Кремле боятся, и речь идет не только о Tomahawk, но и об изменении позиции Запада. Вспомним, что у администрации Байдена была ключевая идея — не допустить краха Украины, но и не позволить ей одержать победу», — сказал Огрызко.

Он обратил внимание, что позиция нынешней американской администрации меняется.

«Сегодня же позиция Трампа меняется: от подхода „вы должны согласиться на капитуляцию и выполнить требования Путин“ до признания, что у Путин никакая экономика, а украинцы — храбрые воины, которые борются так, как нужно», — добавил дипломат.

Огрызко подчеркнул: если США предоставят хотя бы один Tomahawk и Украина продемонстрирует его эффективность, дальнейшие поставки могут вырасти лавинообразно.

«Если Трамп даст нам хотя бы один Tomahawk и мы продемонстрируем его „на выставке передового опыта“, то завтра их может быть уже десять, послезавтра — тридцать, а через месяц — сто. А потом каким-то чудом у нас могут появиться ракеты TAURUS — и не единичными поставками, а в десятках или даже сотнях», — спрогнозировал Огрызко.

По его словам, это будет означать возможность уязвлять объекты на территории России, которые сейчас обеспечивают военные потребности агрессора, и таким образом существенно ослабить ее военные возможности.

Дипломат также обратил внимание на проблемы российских ПВО.

«Российская ПВО, вопреки их заявлениям об отсутствии аналогов, недавно в Москве пропустила двойной удар. Эти две атаки дронов фактически преследовали цель проверить, какова реальная, настоящая ПВО Москвы — и эта цель была достигнута», — подчеркнул Огрызко.

Он добавил, что теперь известно, «куда, как и что нужно запускать», чтобы в сердце недоимперии осознали, что продолжение агрессии приведет к еще худшим последствиям.

«Итак, очевидно, что россияне боятся такой перспективы, потому что она означает крушение режима и политическую и физическую гибель тех, кто этот режим олицетворяет», — резюмировал Огрызко.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил о своем намерении использовать саммит в Шарм-эль-Шейхе, посвященный конфликту в Газе, для обсуждения войны в Украине с президентом США Дональдом Трампом.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 17 октября.