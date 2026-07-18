Дипломат назвал факторы, которые подтолкнут Путина к настоящим мирным переговорам

Диктатор Путин / © Associated Press

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Кремль все сильнее испытывает последствия войны, а накопление внутренних проблем может вынудить диктатора Путина сесть за стол переговоров.

Об этом в эфире Эспрессо заявил бывший директор по делам Европы и Евразии в Совете национальной безопасности США, дипломат Мэтью Брайза в интервью ведущему программы «Студия Запад» Антону Борковскому.

По мнению дипломата, Путин может изменить свою позицию не из-за пересмотра собственных убеждений, а под влиянием обстоятельств, которые все больше ослабляют Россию. Среди них успешные удары Сил обороны Украины по стратегической инфраструктуре, топливный кризис, изоляция оккупированного Крыма и рост недовольства внутри страны.

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«Мы не знаем, когда Путин поймет, что Россия не может выиграть эту войну. Это решение зависит только от него. Он до сих пор считает, что есть какая-то историческая или даже божественная миссия уничтожить Украину как государство», — отметил дипломат.

По словам Брайзы, решающим фактором может стать не одно отдельное событие, а совокупность проблем, постепенно ухудшающих положение Кремля.

Он обратил внимание, что дальнобойные удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам, топливной инфраструктуре и логистическим маршрутам уже создают для России серьезные затруднения.

«Дальнобойные удары уже создают серьезный дефицит горючего в России, особенно в оккупированном Крыму. Мы видим длинные очереди на заправках, острую нехватку горючего и даже случаи, когда из-за конфликтов в очередях люди применяли оружие. Это свидетельствует о росте напряжения в обществе», — пояснил он.

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Отдельно дипломат отметил атаки на российские танкеры в Азовском море и удары по Керченскому мосту. По его мнению, подобные действия постепенно нарушают поставки на оккупированный полуостров и могут фактически изолировать Крым от территории России.

Брайза также напомнил, что в истории России уже были случаи, когда затяжные и неудачные войны завершались серьезными внутренними потрясениями. Именно поэтому, уверен он, диктатор Путин не может игнорировать риск роста общественного недовольства.

Кроме того, по словам дипломата, все более критическими становятся настроения и среди российских элит. Он упомянул о том, что даже влиятельные российские бизнесмены все чаще признают невозможность достижения победы в войне.

«Путин слышит своих советников, видит настроения в обществе и знает, что война все дороже России. Само сочетание всех этих факторов может заставить его как можно быстрее сесть за стол переговоров», — подытожил Мэтью Брайза.

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