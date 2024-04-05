Дипломат объяснил, как Россия пытается усадить Украину за стол переговоров

Российские захватчики ужесточили давление на фронте, а также активизировали все международные возможности, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров в слабой позиции.

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Такое мнение в эфире Эспрессо высказал эксперт-международник и дипломат Руслан Осипенко.

"Те информационные вбросы через западные средства массовой информации подталкивают нас к обмену территорией, предлагают формулы: так посмотрите, а так, а вместо территории мы вас в НАТО примем. Не стоит на это вестись", — заявил Осипенко.

Дипломат уверен, что Украина должна возвращать свои территории и оказавшихся под оккупацией людей.

"Я против того, что мы примемся на какие-то формулы, которые нам предлагают на Западе", — подчеркнул он.

На вопрос о влиянии выборов в США на отношениях с Украиной, он ответил, что "при условии победы Трампа — будет паралич американских властей и эрозия демократии американской, лучше нам не будет, к сожалению, поэтому я говорю, что для нас окно возможности это 2024 год, мы должны рассматривать как термин окна возможностей".

Эксперт отметил, что российский диктатор Путин ждет победы Трампа, поскольку он для него беспроигрышная кандидатура.

"Если он придет к власти и если он не придет к власти — он парализует американское общество, если придет — он будет мстить, если не придет — будет воевать за то, что его не пустили, что выборы были неверными. Учитывая эти все нюансы, что Америка погружается все-таки в свои политические процессы, есть разрыв между властью и обществом американским, это все надо учитывать и учитывать и своей долговременной стратегии", — подытожил эксперт-международник.

Напомним, ранее сообщалось, к чему на самом деле Украину готовят США и ЕС, ограничивая вооруженную помощь.

Кроме того, мы ранее информировали, кто и зачем продвигает план скрытой капитуляции Украины.

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