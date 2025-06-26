Дипломат объяснил, как склонить Трампа на сторону Украины

Дональд Трамп / © Associated Press

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Страны НАТО согласились увеличить общее финансирование с 2% до 5% ВВП. Это позитивный сигнал для Украины, которая остается в фокусе политики политики Альянса.

Об этом в комментарии Эспрессо ТВ заявил эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара.

«Члены НАТО договорились, что 3,5% ВВП каждой страны Альянса — это собственно на оборону, 1,5% — на инфраструктурные и другие проекты. Они показали Трампу серьезные намерения по своей безопасности и готовы инвестировать в нее. Некоторые, как Канада, например, хотят зачислить в эти 5% и помощь Украине», — объяснил Хара.

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Он также отметил, что саммит может стать точкой влияния на бывшего президента США Дональда Трампа, ранее ставившего под сомнение статью 5 договора НАТО.

«Трамп видит, что даже приостановить огонь в российско-украинской войне нелегко, а прекратить ее вообще тем более. Поэтому американский лидер на саммите 24–25 июня подтвердил приверженность статье 5 договора Альянса о коллективной безопасности», — отметил дипломат.

Также, по словам Хари, спецпосланник США по Украине и России генерал Кит Келлог попытался внести НАТО в переговоры с Кремлем как предмет торга.

«Если Трамп, Келог и министр обороны Пит Хексет заявили, что НАТО нам не видеть, то Келог сказал: „Давайте будем говорить, что не вступление Украины в НАТО — это одна из карт, за которую Россия должна остановить войну и пойти на какие-либо другие уступки“. Поэтому вопрос Украина-НАТО еще будет висеть в воздухе», — объяснил он.

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В этом контексте эксперт подчеркнул, что Украине необходимо одобрение США на поставку вооружения.

«Нам уже горит, чтобы американцы дали зеленый свет на поставку нам вооружения. Ведь только у американцев есть те виды вооружения, которые к середине лета или к концу лета уже будут исчерпаны — в том числе и системы ПВО», — отметил он.

«Если будет сигнал готовности продавать нам оружие, значит, тогда не будет запрещенного использования оружия других стран, где есть американские компоненты. Для нас это очень важно», — подытожил Александр Хара.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Гааге отреагировал на атаку РФ по Киеву.

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Мы ранее сообщали, что во время закрытой встречи с лидерами стран НАТО президент США Дональд Трамп заявил, что с Украиной «нужно что-то делать», поскольку ситуация «полностью вышла из-под контроля».