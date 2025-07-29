Дипломат объяснил, почему Эрдоган занимается организацией встречи Зеленского с Путиным

Путин и Владимир Зеленский / © ТСН.ua

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Организация встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором Путиным свергнута на президента Турции Реджепа Эрдогана, поскольку такая встреча невозможна.

Об этом в эфире Эспрессо заявил дипломат Роман Бессмертный.

«То, что касается самого процесса разговора о встрече Зеленский — Путин, она и сброшена на Таипа Реджепа Эрдогана, потому что она невозможна. Как-то мы с вами общались, я вам напомнил события 2018 года, когда Трамп, выйдя из третьей встречи с Ким Чен Ином, ошеломил мир, сказав о том, „теперь пусть разговоры с ним ведет Тайип Реджеп Эрдоган“», — рассказал он.

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По мнению Бессмертного, именно тот факт, что президент США предложил Эрдогану заняться посредничеством, уже свидетельствует об отсутствии шансов на прямой диалог.

«И очевидно, что Путин в телефонных разговорах Трампа об этом прямо сказал — что он не будет встречаться с Зеленским. Но это еще более объясняет правильность украинской позиции, что украинская сторона готова встречаться. И здесь правильно об этом постоянно повторяет президент Украины», — подытожил дипломат.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп решил сократить для диктатора Путина 50-дневный срок на прекращение войны в Украине.

Мы ранее информировали, что политолог Владимир Фесенко заявил, что встреча Зеленского с Путиным маловероятна. В то же время, по его словам, участие Трампа может изменить позицию Москвы.

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