Каким бы ни был конечный мирный план, выработанный США, Украиной и Европой, Россия никогда его не примет, потому что не заинтересована в мире.

Об этом в эфире Эспрессо заявил дипломат Роман Бессмертный.

«Если бы сейчас не ссорились Вашингтон с Брюсселем, Вашингтон с Киевом и так далее, все, что будет произведено, очевидно, не будет принято Россией. Ибо в позиции РФ такой опции, как мир, просто не существует. Это стоит отметить», — пояснил он.

Бессмертный отметил, что перед тем как обострять споры между США, Украиной или европейскими партнерами, следует трезво оценить перспективы.

«Нужно просто заглянуть вперед и понять, что там тупик и нет ни одного мира», — подчеркнул дипломат.

Он также подчеркнул, что главным мотивом действий и заявлений Дональда Трампа в переговорном процессе есть бизнес, а не геополитика.

«Почему тогда так себя ведет Дональд Трамп? Потому что там просто ведется бизнес еще с первой встречи и задолго до Анкориджа. После последней встречи состоялись такие же торги», — сказал он.

Бессмертный привел пример с российскими активами в сфере углеводородов в Казахстане, которые «интересным образом оказались в руках американских хозяйствующих субъектов».

Он отметил, что даже понимая логику этого процесса, никто в Украине не будет «торговаться с Дональдом Трампом» фундаментальными ценностями.

«Не собираюсь торговаться ценностями украинской свободы, территориальной целостности, прав человека, суверенитета и так далее. Этих вещей на рынке нет и не будет», — подытожил дипломат.

Ранее сообщалось, что Путин пытается представить российскую экономику как способную поддерживать длительную войну в Украине, чтобы подкрепить текущие заявления России о якобы неизбежности победы.

Мы ранее информировали, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс является «следующей целью России», и призвал немедленно готовиться к дальнейшей напряженности и эскалации.